Крымский Бандеровец рассказал, что ждет заповедные объекты Крыма

Крымский Бандеровец пишет, что оккупационные власти продолжают политику по методичному уничтожению крымской природы – в так называемый «парламент Крыма» внесен закон, который навсегда уничтожит заповедные территории полуострова, - сообщает replyua.net.
Так называемое «министерство экологии Крыма» разработало законопроект, который будет рассмотрен в ближайшее время. В соответствии с ним более чем тридцать объектов, охраняемых Законом Украины «О природно-заповедном фонде», в частности парков садово-паркового искусства и зоологических парков, навсегда будут уничтожены – их отдадут под застройку, заготовку леса и разработку карьеров. В большинстве случаев, эти государственные объекты будут переданы во владение частным лицам.
Оккупанты заявили, что этот закон «приведет в соответствие правовой режим использования зоологических парков и подобных объектов с законодательством РФ». Блогер пишет, что во многих из этих объектов произрастают растения, внесенные в красную книгу Украины. Большинство из этих парков находятся на южном берегу Крыма, в частности в Гурзуфе, Массандре, Мисхоре, Фороссе и других крымских города-курортах.
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