ЗМІ окупованого Криму у спробах показати уявну підтримку Росії з боку іноземців, знову осоромились. Цього разу журналісти оприлюднили «експертну думку» німця, який виявився продюсером порнографічних фільмів, - про це інформує replyua.net з посиланням на місцеве видання «Примечания».
Так, влітку поточного року до Севастополя прибули італійський фотограф Марко Марі та його товариш Мартін Балдауф з Німеччини. Вони шукали моделей для зйомки в «календарі». Відтак, поки фотограф продовжував роботу, Балдауф розвернув дуже активну діяльність – назвавшись шеф-редактором каналу SAT.1, він, під приводом знайомства з місцевими колегами, поговорив з представниками практично всіх ЗМІ окупованих Криму та Севастополя. Багатьом з них він дав доволі серйозні інтерв’ю, в яких розповідав про санкції, підтримку Криму і правильність дій Росії. Зрозуміло, ці матеріали відразу ж прогриміли на всіх каналах – мовляв, німецькі журналісти підтримують кримчан у їх «виборі». Відтак, робота фотографа завершилась і дивна пара покинула окупований півострів.
Кілька тижнів потому оглядач одного із видань вирішив опублікувати до цього ще не використані матеріали. Відтак, було прийнято рішення зробити коротку біографічну довідку про Балдауфа. Чи варто говорити, що на SAT.1 ніколи не було такого кореспондента? Але його не можна назвати невідомим: Балдауф – один із продюсерів німецьких порнографічних фільмів. Свого часу він навіть знявся у документальному фільмі про підбір акторів для цих специфічних кінострічок. Крім того, Балдауф був судимий у Чехії за примушування до вступу в статевий зв'язок – він домагався своїх підопічних. «Вишенькою на торті» стала інформація про те, що чоловік є активним неонацистом і неодноразово був помічений на відповідних акціях. Власне, це ще раз підтверджує тезу про те, що окупований Крим цікавий лише маргіналам.
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