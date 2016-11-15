валюта
СпецтемаТрамп не захотел говорить с Путиным про Украину

Черговий сором кримських ЗМІ – «німецький журналіст» виявився порнопродюсером

Черговий сором кримських ЗМІ – «німецький журналіст» виявився порнопродюсером
ЗМІ окупованого Криму у спробах показати уявну підтримку Росії з боку іноземців, знову осоромились. Цього разу журналісти оприлюднили «експертну думку» німця, який виявився продюсером порнографічних фільмів, - про це інформує replyua.net з посиланням на місцеве видання «Примечания».

Так, влітку поточного року до Севастополя прибули італійський фотограф Марко Марі та його товариш Мартін Балдауф з Німеччини. Вони шукали моделей для зйомки в «календарі». Відтак, поки фотограф продовжував роботу, Балдауф розвернув дуже активну діяльність – назвавшись шеф-редактором каналу SAT.1, він, під приводом знайомства з місцевими колегами, поговорив з представниками практично всіх ЗМІ окупованих Криму та Севастополя. Багатьом з них він дав доволі серйозні інтерв’ю, в яких розповідав про санкції, підтримку Криму і правильність дій Росії. Зрозуміло, ці матеріали відразу ж прогриміли на всіх каналах – мовляв, німецькі журналісти підтримують кримчан у їх «виборі». Відтак, робота фотографа завершилась і дивна пара покинула окупований півострів.

Кілька тижнів потому оглядач одного із видань вирішив опублікувати до цього ще не використані матеріали. Відтак, було прийнято рішення зробити коротку біографічну довідку про Балдауфа. Чи варто говорити, що на SAT.1 ніколи не було такого кореспондента? Але його не можна назвати невідомим: Балдауф – один із продюсерів німецьких порнографічних фільмів. Свого часу він навіть знявся у документальному фільмі про підбір акторів для цих специфічних кінострічок. Крім того, Балдауф був судимий у Чехії за примушування до вступу в статевий зв'язок – він домагався своїх підопічних. «Вишенькою на торті» стала інформація про те, що чоловік є активним неонацистом і неодноразово був помічений на відповідних акціях. Власне, це ще раз підтверджує тезу про те, що окупований Крим цікавий лише маргіналам.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
15 ноя 2016
18497

На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

Сборная Украины возвращается в первую столицу – Харьков. За последние три года сине-желтая дружина 15 ноября проведет на стадионе «Металлист» свой первый матч. Но перед тем, как вывести своих

15 ноя 2016
15100

Киселев: я очень сильно ошибался

В блоге на Эхо Москвы журналист Евгений Киселев пишет о том, что сильно ошибался, когда около трех недель назад прогнозировал победу Клинтон на президентских выборах в США, информирует replyua.net.


Свежие новости

Трамп отказался от одного из важных предвыборных обещаний, - Associated Press

Порошенко нарешті поговорив з Трампом

Стало известно, когда состоится встреча Трампа и Порошенко

Чи вдалось Обамі переконати Ципраса зберігати антиросійські санкції?

Боротьба з корупцією по-європейськи: Еттінгеру рекомендують піти у відставку

Медведєв шокований арештом Улюкаєва

Соцсети взорвал жесткий ответ Главы Генической райгосадминистрации Воробьева Путину (ВИДЕО)

Маккейн зробив жорстку заяву щодо Росії

Манн сделал прогноз относительно политического будущего Украины

Черговий сором кримських ЗМІ – «німецький журналіст» виявився порнопродюсером

Портников рассказал, когда Украина перестанет быть бедной страной

Ляшко считает, что Тимошенко пошла по скользкой дорожке, объединившись с Медведчуком

Не шукайте логіку – Саша Сотник опитав москвичів з приводу арешту Улюкаєва

Ляшко выдвинул жесткие требования к Порошенко и Тимошенко

Навальний розповів все про сьогоднішню гризню в Кремлі (відео)

Нусс: никто не подозревал, кто сорвет планы Тимошенко

Шульц: Европарламент поддержит «безвиз» для Украины

Портников: силовики готовят смену власти в России

Foreign Policy: затримання Улюкаєва – не те, чим здається

Тимошенко разрешила «блудной дочери» митинговать с регионалами

 Новости за день