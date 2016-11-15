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У Гаазі кажуть, що ситуація в Криму рівносильна міжнародному збройному протистоянню

У Гаазі кажуть, що ситуація в Криму рівносильна міжнародному збройному протистоянню
Загальна ситуація, яка зараз відбувається в окупованому Криму та Севастополі прирівнюється до міжнародного збройного протистояння між Україною та Російською Федерацією. Про це йдеться у щорічному звіті який підготував прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі, оприлюдненому 14-го листопада, пише видання «Кримські новини», передає replyua.net.

«З даних, які ми отримали, можна зробити висновок: загальна ситуація в Криму та Севастополі – це міжнародне збройне протистояння між Україною та Росією», - зазначається у повідомленні. «Даний міжнародний конфлікт почався до 26-го лютого 2014 року, коли Збройні сили Російської Федерації без розпізнавальних знаків увірвалися на територію України без згоди її уряду та силою встановили там контроль, анексувавши Крим», - наголошується у звіті.

У документі також зауважили, що встановлювати факт початку інтервенції, яка призвела до анексії, непотрібно. Згідно з нормами Римського статуту, збройний конфлікт може називатися міжнародним у тому випадку, якщо одна чи більше країн захоплюють частину чи всю територію іншої держави. В той самий час у звіті описується і гоніння проти кримськотатарського народу.
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