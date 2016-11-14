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После опубликования видео допросов "украинских диверсантов" в этот фарс не верит уже никто, - блогер

После опубликования видео допросов "украинских диверсантов" в этот фарс не верит уже никто, - блогер
Крымское издание «События Крыма» пишет, что после обнародования видео допросов «украинских диверсантов» - двух севастопольцев, на которых те якобы «признаются в работе на ГУР Минобороны Украины» уже ни к кого из крымчан не возникает сомнения, что это – дешевый фарс. «ФСБ уже даже не старается», - пишет СМИ.

Крымский Бандеровец сообщает, что Крымрашист Владимир Гарначук прокомментировал это видео на своей странице в Facebook таким образом: «Вам, товарищи майоры ФСБ, должно быть стыдно за этот фейк. Показывать такое, и на полном серьезе называть это борьбой с терроризмом – это позор». Пророссийский блогер заявляет, что крайне абсурдно пытаться доказать всем, что диверсионную деятельность в оккупированном Крыму могут вести только офицеры разведки Украины, не меньше. Выходит, что только полковнику можно доверить подрыв российской подлодки пластитом.

Один из пользователей социальных сетей по этому поводу добавил: «Смотрю я на это и понимаю, что ФСБ в Крыму была, наверное, укушена Аксеновым, и приобретает повадки крымских «антикризисных менеджеров», создающих перманентный кризис в республике».
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