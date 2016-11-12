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Казарин: Российская правоохранительная система похожа на бультерьера

Казарин: Российская правоохранительная система похожа на бультерьера
Павел Казарин сообщает, что еще трое украинцев стали жертвами оккупационного режима Кремля на аннексированном полуострове. «ФСБ получило еще три жертвы – именно так звучит их рапорт начальству», - сообщает блогер.

Как передает replyua.net, Казарин в статье «Шпионские игры в Крыму» сообщает, что все другие выводы и заключения по поводу очередной провокации России в Крыму, обсуждать нет смысла – какими бы абсурдными и смешными они не казались, тех, кто уже уверовал в Путина, не переубедить. Казарин отмечает, что, несмотря на все безобразия, которым оккупационные власти подвергают жителей полуострова, СНБО уже два года не может утвердить стратегию действий по деоккупации Крыма.

Журналист подчеркивают, что еще трем гражданам Украины Кремль сломал судьбы, и это нельзя рассматривать как обычные политические игры – это жизни живых людей, и Украина не делает ничего, чтобы им помочь. Казарин пишет, что хорошо знаком с одним из задержанных – Дмитрием Штыбликовым, который является украинским патриотом, и не скрывал свою позицию, оставшись в Крыму. Блогер сообщает, никто из жителей полуострова уже не понимает, за что именно были арестованы эти три украинца. Казарин подчеркивает, что надеяться на хэппи-энд в отношении них не приходится. Он резюмирует: «Единственное, что ясно наверняка – список украинских политзаключенных рискует вырасти еще на три фамилии. Вероятнее всего – и вырастет. Просто потому, что российская правоохранительная система похожа на бультерьера – она сжимает челюсти куда охотнее, чем разжимает».
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