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Ватники продолжают высмеивать фэйковое видео задержания "украинских диверсантов"

Ватники продолжают высмеивать фэйковое видео задержания "украинских диверсантов"
Крымский Бандеровец пишет, что крымчане в социальных сетях продолжают высмеивать провокацию, устроенную ФСБ в Крыму. Блогер рассказывает о том, в чем заключается разница между крымскими «хохлами» и рязанскими лаптями – об этом передает replyua.net.

Крымский Бандеровец пишет, что, если у крымских «хохлов» визитка Яроша вызывает смех, у рязанских лаптей – ужас, что ярко видно по обсуждениям провокации в социальных сетях. Один из пользователей сети «Вконтакте» пишет: «Что же это за почта в России, что без палева пересылает дымовые гранаты по стране? Что же это за диверсанты, которые на задание ходят с кучей шевронов и при погонах, в камуфляже и с пачкой бумаг с печатями Министерства обороны Украины»? Он добавляет, что весь этот фарс ФСБ – лишь показуха для народа. Другие пользователи социальных сетей обратили внимание на «прокол» в постановочном видео – на одном из кадров, рядом с флагом Украины, видна георгиевская лента.

Журналист также сообщает, что адвокат задержанных граждан Украины в связи с этой провокацией оккупационными властями, уже нашел доказательства сфабрикованности обвинений против них. В то же время, местонахождение двоих из задержанных неизвестно – его не сообщают даже адвокату.
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