Крымский Бандеровец: на вокзалах жителей Крыма встречают автоматчики в полной экипировке

Крымский Бандеровец пишет, что оккупационные власти Крымского полуострова превратили его в военную базу, в которых для мирных жителей скоро не останется места. Блогер сообщает, что в Крыму делается все, чтобы жизнь обычных людей там была максимально некомфортна – об этом передает replyua.net.
Сегодня блогер пишет, что на вокзале в Севастополе после позавчерашней провокации все автобусы встречают сотрудники спецназа с автоматами. «Если бы в Севастополе работал железнодорожный вокзал, поезда встречали бы так же», - сообщает журналист. В Евпатории вчера оцепили автовокзал. Посадку в автобусы отменили, везде были видны взрывотехники и сотрудники полиции. Оккупационные власти не дали никаких объяснений своим действиям, свидетели произошедшего писали в социальных сетях о том, что это, возможно, учения. Другие выдвигали предположение, что в одном из автобусов была обнаружена бомба – якобы ее в качестве «передачки» согласился взять водитель.
Напоминаем, что вчера власти Джанкоя заявили, что в городе будут проведены масштабные антитеррористические учения. Жителям районов, в которых будут проводиться учения, запретили выходить на улицу и выглядывать в окна.
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