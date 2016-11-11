СБУ заблокировала незаконный канал связи с Крымом

Как сообщает replyua.net со ссылкой на УНН, Служба безопасности Украины заявила, что ее сотрудникам удалось прекратить существование незаконного канала в связи с оккупированным Крымом.
Сотрудники Службы безопасности Украины установили, что одно из украинских предприятий, предоставляющее услуги доступа к сети Интернет, открыло доступ к своему оборудованию и телекоммуникационным сетям российскому провайдеру. Как сообщает УНН, фактически, несанкционированный канал связи был настроен таким образом, что он обеспечивал телефонную связь оккупационных властей полуострова с Российской Федерацией и Приднестровской Молдавской Республикой. При этом весь трафик этой сети шел через сети украинского провайдера на территории Украины, а это означает, что украинское предприятие продолжало предпринимательскую деятельность на территории оккупированного Крыма, что является грубым нарушением законодательства Украины.
Пресс-центр СБУ сообщает, что эти незаконные действия обеспечили ФСБ доступ к сетям украинских телекоммуникационных операторов . Во время обыска у украинского провайдера было изъято серверное и другое оборудование.
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