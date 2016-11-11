Вслед за "вежливыми людьми" в Крым пришли "вежливые коллекторы"

OmTV сообщает, что многие крымчане, поддержавшие аннексию Крыма, и не подозревали, что их фактический переход под контроль оккупационных властей никак не избавит их от необходимости выплачивать проценты и другие платежи по кредитам, полученным в украинских банках. И не просто не избавит, а толкнет в лапы коллекторов, которые окажутся намного менее вежливыми, чем «вежливые люди», которые провели спецоперацию Кремля по захвату полуострова – об этом передает replyua.net.
Журналист OmTV сообщает, что спустя два года российской оккупации, до некоторых крымчан возможно все-таки дойдет, что Путин их обманул. В течение последней недели СМИ заполнились заголовками «На Крым набежали проценты» и «Платить по украинским кредитам крымчанам таки придется». В среду на сайте так называемого «Фонда защиты вкладчиков Крыма» появился список организаций, получивших права на взыскания долгов, накопившихся у крымчан перед украинскими банками.
OmTV отмечает, что фактически, этими организациями, являются коллекторские конторы, выкупившие долги клиентов украинских банков. На сегодняшних день этих фирм три: «Краснодарская юридическая компания «Правовые инициативы», «Московский фондовый конверс-центр» и Петербургская финансовая компания «ДиДжи Финанс Рус». По данным фонда, совокупная задолженность крымчан перед украинскими банками составляет чуть менее одного миллиарда рублей. Самая крупная часть требований находится в руках Московского фондового конверс-центра – сумма задолженностей крымчан, выкупленная им у украинского Альфа-Банка, составляет более 800 миллионов рублей.
Журналист подчеркивает, что на самом деле, заявки о предоставлении возможности взыскивать непогашенные кредиты на территории Крыма подали 15 коллекторских компаний, однако 12 из них отказали в связи с непредоставлением полного пакета документов. Фактически, по состоянию на 1 января 2014 года, общая сумма кредитов, выданных украинскими банками крымским заемщикам, составила около 50 миллиардов рублей. Как сообщает OmTV, судя по всему, все эти деньги крымчанам придется возвращать, но уже не банкам, а российским коллекторам.
OmTV отмечает, что стоит напомнить, какими именно методами российские коллекторы выбивают долги. В частности, в Екатеринбурге произошел случай, когда коллекторы попытались воздействовать на должника, которым являлась преподавательница местного ВУЗа. Ее машину облили кислотой и краской, на крыле авто написали «ДОЛГ». Другие показательный случай произошел в Мурманске – российские СМИ назвали его «долговым беспределом». Пенсионерка взяла кредит и не смогла его вернуть, в связи с чем, ею заинтересовались коллекторы. «Вежливые финансисты» стали слать пенсионерке смс-сообщения с угрозами, а также фотографии снимка ее маленькой правнучки, лежащего на надгробии. Российские СМИ сообщает, что женщина стала бояться выходить из дому, не открыла двери даже сотрудникам прокуратуры. При этом задолженность пенсионерки из Мурманска составляет 200 тысяч рублей. Таких примеров можно найти множество.
OmTV сообщает, что так называемый «Фонд защиты вкладчиков Крыма» уже начал накладывать аресты на имущество, полученное в кредит в украинских банках, ходя до этого крымские должники жили в полной уверенности, что эти долги им выплачивать не придется. Видимо, все они поверили словам Путина, который на вопрос о том, что будет с задолженностями крымчан перед банками, будут ли банковские учреждения Украины взыскивать эти долги, ответил: «Видимо, господин Коломойский, и другие банкиры, не хотят возвращать эти деньги». Поскольку вопрос был о кредите на машину, Путин добавил: «Ну, катайтесь спокойно!». Этот ответ прозвучал в 2014 году – видимо, тогда никто не ожидал, что вслед за вежливыми зелеными человечками в Крым придут вежливые коллекторы.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Синоптик рассказала, какой будет в Украине эта зима