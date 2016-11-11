Третья жертва провокации в Севастополе - бывший капитан украинского корабля радиоэлектронной разведки

Журналистам сегодня удалось установить личность третьего задержанного гражданина Украины в связи с провокацией Кремля, организованной в Севастополе – в этот раз ФСБ взялось за отставных украинских военнослужащих, - об этом пишет Крымский Бандеровец.
Как сообщает replyua.net, оккупационные власти вчера сообщили об аресте трех граждан Украины, которые якобы готовились совершить теракты в Севастополе. Местные пророссийские СМИ писали, что двое из задержанных связаны с военным журналом «Номос». В частности, они были его сотрудниками до 2014 года. В то же время, никакой информации о третьем задержанном до сих пор не поступило. По мнению журналистов издания «КрымSOS», им является член Всеукраинской общественной организации «Объединение ветеранов разведки Украины», капитан второго ранга запаса Владимир Дудка. При этом в оккупационных СМИ его фамилия была указана неправильно – Дудко.
«КрымSOS» пишет, что такие выводы его сотрудники сделали в связи с совпадением информации о задержанном с данными профиля жителя Севастополя по фамилии Дудка в «Одноклассниках». Сотрудники издания попытались связаться с ним через социальную сеть, однако их сообщения заблокировали. От родственников и друзей задержанного они узнали, что ни он, ни его сын уже два дня не выходят на связь. Работодатель сына заявил, что тот не вышел на работу. Судя по общедоступной информации, Владимир Дудка ранее был капитаном корабля радиоэлектронной разведки «Юпитер».
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