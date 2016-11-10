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"Українська ДРГ" в Криму: Нові версії ЗМІ

"Українська ДРГ" в Криму: Нові версії ЗМІ
На території окупованого Севастополя російські спецслужби затримали трьох громадян України, яких звинуватили у спробі провести теракти на території анексованого українського півострова. Про це сьогодні, 10-го листопада, пише російське видання «Інтерфакс», посилаючись на власні джерела, передає replyua.net.

«У Севастополі затримали трьох українських громадян. Їх підозрюють у підготовці диверсії по всій території Криму. Наразі ще рано говорити про те, хто вони насправді: чи прості найманці Головного управління розвідки Міністерства оборони України, чи кадрові агенти української розвідки. Наразі це потрібно з’ясувати», - повідомило джерело.

В той самий час у повідомленні зазначається, що в результаті затримання «українських диверсантів» було виявлено два міні-склади зі зброєю, яка очевидно готувалася для проведення терористичних актів. Також російський спецслужбам вдалося викрити українських інформаторів у Криму. «Кілька тижнів тому правоохоронні органи РФ отримали оперативну інформацію про підготовку диверсій в Криму. Після цього за учасниками змови було встановлено спостереження з метою виявити інформаторів. Наразі можливі нові затримання», - йдеться у повідомленні російського видання.
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