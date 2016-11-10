У російських ЗМІ вже піднімають хвилю байок про "українську ДРГ"

«Українські диверсанти», про затримання яких сьогодні, 10-го листопада, зранку розповіли представники Федеральної служби безпеки Російської Федерації, могли попастися в руки російських спецслужб на території Балаклави. Таку думку висловили у російському виданні «Нова газета», посилаючись на близьке до севастопольського депутата Чалого Олексія оточення, передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що в день затримання в одному з приватних секторів Балаклави правоохоронні органи Росії проводили обшуки. «Є таке припущення, що диверсійна група української розвідки була затримана саме там під час процесу обшуку», - заявили в російській газеті.
Як відомо, у ФСБ Росії сьогодні вранці заявили, що минулого вечора їхніми силами на території (окупованого Росією) Севастополя була затримана диверсійно-розвідувальна група, яка отримала завдання від Головного управління розвідки Міноборони України знищити кілька об’єктів військової інфраструктури. У Міноборони України вже відреагували на цю заяву російських спецслужб, назвавши її брехнею та зазначивши, що російська ФСБ – це ніщо інше як «фабрика брехні». ГУР Міноборони України заявляє, що ніяких українських диверсантів на території окупованого Криму і Севастополя немає.
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