Визит оккупанта в Крым закончился конфузом

Блогер из Крыма Александр Талипов на свое странице в Фейсбуке написал о том, что визит очередного оккупанта в Крым завершился серьезным конфузом, сообщает replyua.net.
По словам блогера, в Феодосию пожаловал Михаил Мень, министр строительства России. «По планам Сергей Аксенов и Михаил Мень должны были вручить ключи от квартир в новых домах людям, которых решили переселить из аварийного жилья. Однако, когда министр строительства прибыл вместе с Аксеновым на место, оказалось, что «новый» дом вовсе не новый, и находится он в весьма плачевном состоянии», пишет блогер. По словам Талипова, ему неизвестна реакция российского министра, но он задается другими вопросами.
«Начнем с того, что были допущены ошибки в технологии строительства, но это еще не все. Этот дом строился в рамках программы по переселению, однако в доме проживают и те, кто купил в нем квартиры. Кто позволил начать строительство в 2011 году без разрешений? Кто расскажет, почему при строительстве использовали уже бывшие в эксплуатации строительные материалы?», пишет Талипов.
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