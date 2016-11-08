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У Туреччині й досі не можуть визначитись чий Крим

У Туреччині й досі не можуть визначитись чий Крим
Незважаючи на пряму заборону, встановлену як українським законодавством, так і міжнародним правом, Туреччина продовжує торгівлю з окупованим Кримом, -про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали «Крим.Реалії».

Так, а Єдиному реєстрі судових рішень з’явилась постанова Одеського суду про заочний арешт порому Varyag, який належить керуючій компанії у Санкт-Петербурзі. Причиною для цього слугували регулярні рейси, які здійснює судно за маршрутом Севастополь – Зонгулак (турецький порт). Сполучення було знову відновлено кілька тижнів тому після майже річної перерви. Із свого першого рейсу пором привіз побутову техніку, будівельні матеріали та майже сімсот тон апельсинів та мандаринів. Відтак, командою судна було порушено правило, встановлене статтею 332-1 КК України, яке стосується перетину кордону окупованої території.

Команду судна може бути затримано по прибуттю у будь-який порт, що контролюється українською владою. Нагадаємо, ще у 2014 році, з початком окупації, українська сторона заборонила використання для міжнародного судноплавства портів у Керчі, Севастополі, Ялті, Феодосії та Євпаторії, повідомивши про цей факт компетентні міжнародні організації.

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