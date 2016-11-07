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18-летнего севастопольца будут судить за пост в социальной сети

18-летнего севастопольца будут судить за пост в социальной сети
Крымская правозащитная группа сообщает, что так называемый «следственный комитет Крыма» сегодня передал в суд дело об обвинении в экстремизме 18-летнего жителя Севастополя – об этом передает replyua.net.

Обвинение севастопольца строится на том, что он разместил на своей стене «Вконтакте» видео, демонстрирующее поведение существующих в действительности крайне правых российских националистов, носящих нацистскую символику и нападающих на людей неславянской внешности. Действие это парень совершил осенью 2014 года. Следствие утверждает, что видео разжигает межнациональную рознь и призывает к экстремизму. При этом в материалах дела не указывается, с какой целью обвиняемый опубликовал это видео – для критики нацизма или его прославления, что является принципиально важным в таких делах.

Правозащитники подчеркивают, что оккупационные власти уже создали на территории аннексированного полуострова практику, в соответствии с которой антиэкстремистское законодательство России применяется в Крыму только против его жителей – они сделали его еще одним рычагом для преследования инакомыслия. Крымский Бандеровец в связи с этим пишет: «Тем самым оккупанты вновь показали, что в России нельзя говорить правду о России, можно говорить исключительно ложь про другие страны».

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