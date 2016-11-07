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Под разрушающейся Судакской крепостью вырыт котлован, - СМИ

Под разрушающейся Судакской крепостью вырыт котлован, - СМИ
Крымский Бандеровец сообщает, что оккупационные власти продолжают уничтожение аннексированного Россией Крыма – у подножия Судакской крепости вырыт огромный котлован – об этом передает replyua.net.

Ранее сообщалось, что Судакская крепость пребывает в аварийном состоянии, а грунтам вблизи нее грозят оползни. Из-за тяжелого состояния объекта крепость рискует не попасть в список всемирного населения ЮНЕСКО. Украинские ученые сообщают, что проведение любых работ по реконструкции крепости, как и земляных работ в ее районе, должно проводится с ученом многолетних исследований, проведенных НАН Украины, которые полностью отражают состояние объекта и предусматривают все риски.

Оккупанты не только игнорируют эти требования, они еще и развернули у подножия крепости земляные работы – уже не первую неделю грунт из этого места вывозится КАМАЗами. Блогер сообщает, оккупационные власти, место того, чтобы укреплять фундамент важного исторического памятника, у его подножия вырыли уже целый котлован. Очевидцы происходящего сообщают, что эти земляные работы совершенно не похожи на реконструкцию или археологические раскопки – оккупанты просто запасаются землей для очередного строительства. Напоминаем, что вчера блогер сообщал о вывозе песка с пляжей Феодосии – он также осуществляется КАМАЗами в промышленных масштабах.

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