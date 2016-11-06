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В Крыму объявлено штормовое предупреждение

В Крыму объявлено штормовое предупреждение
Сайт «15 минут» сообщает, что на оккупированном полуострове сегодня было объявлено штормовое предупреждение в связи с резко ухудшающимися погодными условиями. Синоптики заявили, что в ближайшие три дня в Крыму будет ураганный ветер – об этом передает replyua.net.

Т.н. «Управление Министерства чрезвычайных ситуаций Крыма» сегодня заявило, что штормовое предупреждение сохранится в течение минимум трех дней. Сегодня, а также в понедельник и вторник в Крыму будет сильный юго-западный ветер, скорость которого может превышать двадцать шесть метров в секунду.

Оккупационное ведомство предупредило крымчан, что при таком сильном ветре следует обязательно соблюдать правила безопасности, в частности держать окна и двери плотно закрытыми, а также убрать с террас и балконов все предметы, которые могут быть повреждены или утеряны из-за сильного ветра. Кроме того, нужно помнить, что при шторме возможны повреждения линий электропередач, падение деревьев, а также предметов наружной рекламы, поэтому от них нужно держаться подальше. Также оккупационные власти заявили, что в связи с надвигающимся штормом работа Керченской переправы будет приостановлена.

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