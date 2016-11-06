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Сельского хозяйства в Крыму больше нет, - ученые

Сельского хозяйства в Крыму больше нет, - ученые
Крымский Бандеровец сообщает, что катастрофическая ситуация в Крыму с водными ресурсами привела к полному исчезновению на территории полуострова сельского хозяйства как такового, а той воды, что осталась, хватит лишь на один миллион человек – об этом передает replyua.net.

Директор Института водных проблем и мелиорации НААН Украины сегодня заявил, что в Крыму остались лишь 15 действующих водохранилищ, каждое из которых рассчитано на 450 миллионов кубометров, однако заполнено лишь на одну четверную этого объема. По мнению Михаила Ромащенко, при таких запасах пресной воды ни о каком сельском хозяйстве в Крыму вести речь нельзя – этой воды хватит лишь для удовлетворения потребностей одного миллиона человек.

Ученый также отметил, что в Крыму настолько огромный дисбаланс между запасами пресной воды и потребностями местного населения, что нынешние запасы воды позволяют обеспечить лишь одну четвертую часть от нормы потребления, предусмотренной стандартами ООН. Так, ресурсов Крыма хватит сейчас лишь на 380 кубометров воды на одного человека в год, в то время как стандарт ООН составляет 1700 кубометров. Ромащенко подчеркнул, что сельское хозяйство теперь невозможно в Крыму не только потому, что на полуострове острый дефицит пресной воды, но и из-за засоления почв – этот процесс уже идет полным ходом.

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