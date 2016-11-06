Блогер: было плохо, а станет намного хуже

Реальность крымской картинки оставляет желать лучшего – раньше регион мог сам зарабатывать деньги, а теперь он вошел в Южный федеральный округ, причем крымчан даже не спросили, хотят они этого или нет. Анализируя всю статистику, можно сделать вывод – раньше в Крыму было плохо, но скоро станет еще хуже. Как информирует replyua.net, об этом в блоге на «Крым. Реалии» пишет Андрей Карпов. По словам блогера, последние два года бюджет Крыма как-то мог выдержать нагрузку, и крымчане надеялись на вмешательство местных властей, однако после того, как полуостров вошел в состав ЮФО, стало понятно, что больше он развиваться не будет.
«Все льготы для крымчан скоро лопнут, и ранее в Кремле говорили о невозможности разморозки пенсий в следующем году, и даже прозвучало мнение, что для этого необходимо, чтобы баррель нефти стоил 80 долларов. Реальность такова, что в даже в долгосрочной перспективе это невозможно. А еще было заявлено, что в следующем году не будут индексировать материнский капитал, и сейчас он достигает 453 тысяч рублей. Что еще сказать о Крыме? Цены растут постоянно, и, согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, подорожание хлеба отметили 53 процента опрошенных, мяса и мясных продуктов – 63, молочки – 57 процентов, сахара – 51 процент, фруктов и овощей – 51 процент», пишет Карпов. Блогер отмечает, что около 70 процентов респондентов также пожаловались на рост тарифов ЖКХ, а половина россиян отметили, что невозможно купить бензин по новой цене.
«Эйфория, появившаяся после присоединения Крыма, уже давно закончилась. Госдуме доверяет только каждый пятый россиянин, правительству – каждый четвертый. Годом ранее людей, поддерживающих власти, было в два раза больше. В чем кроется секрет падения доверия? Ответ простой – в обнищании основной массы населения. Однако, несмотря на такую печальную статистику, Путин находит в бюджете деньги на другие процессы, в частности, на войну в Сирии. Никак нельзя не вспомнить о выборах в Госдуму. На первое заседании депутаты разоделись в самое лучшее – Поклонская заявилась в зал заседаний с сумкой от Фенди за 120 тысяч рублей, и, судя по всему, прокурорша голодала несколько лет, чтобы приобрести этот аксессуар. Конечно же, у нее нет ни квартиры, ни дома, ни авто, поэтому специально для нее, а также для остальных малоимущих из Госдумы правительство купило больше 70 квартир в Москве на сумму 843 миллиона рублей», отмечает Карпов.
Он добавил, чтоб уж совсем не голодали, также была закуплена и мебель. По словам блогера, при таких вот деталях он был очень удивлен новостью о том, что крымские активисты собираются отдать свои копеечки на памятник Путину, возведение которого обойдется в десять миллионов. Вот это одновременно и удивляет, и шокирует.
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