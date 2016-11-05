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В пока Россия в Крыму, там будет царить беспредел, - правозащитник

В пока Россия в Крыму, там будет царить беспредел, - правозащитник
Виталий Портников сегодня в эфире Радио Свобода взял интервью у координатора Крымского правозащитной группы. Разговор шел о том, существуют ли какие-либо реальные механизмы защиты прав украинцев и татар в Крыму - об этом передает replyua.net.

По мнению Ольги Скрипник, Крым после аннексии Россией оказался регионом в составе РФ с совершенно особенным статусом. «В отличие от Чечни, Карабаха или Осетии, в Крыму не было и нет никаких этнических или национальных конфликтов. Крым в этом смысле ничем не отличается от Донбасса – она стал территорией, где продвигается и насаждается «русский мир», в том числе для осуществления агрессии на Востоке Украины. В такой ситуации о соблюдении каких-либо прав человека вести речь нельзя – они просто не гарантируются и не соблюдаются», - заявила Скрипник.

Также правозащитник объяснила, что России очень выгоден именно такой статус Крыма. Если бы она признала, что оккупировала Крым - а она этого не сделала, заявив, что он – часть РФ, тогда бы можно было говорить о действии международных договоров о защите пленных. «В таких условиях Россия заявляет, что Крым – часть ее территории, при этом делая там что хочет. Фактически, само пребывание там России – это нарушение прав человека, и пока полуостров оккупирован РФ, права человека там гарантироваться и соблюдаться не будут. В таких условиях не помогут ни российские, ни украинские правозащитники», - сообщила Скрипник.

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