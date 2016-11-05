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От засухи в Крыму первыми вымрут львы - в парке "Тайган" абсолютно нет воды

От засухи в Крыму первыми вымрут львы - в парке "Тайган" абсолютно нет воды
Крымский Бандеровец сообщает, что из-за пересыхания Тайганского водохранилища парк «Тайган» вместе со всеми его жителями поставлен под угрозу исчезновения - об этом передает replyua.net.

Глава Парка Олег Зубков пишет, что сейчас парк «Тайган» полностью обезвожен. «Тайганское водохранилище отдало последний миллион кубометров воды, в самом парке каких-либо водоемов нет. Мы начали подвоз воды машинами, но насколько хватит наших ресурсов – неизвестно. Власти Крыма должны что-то предпринять, иначе все львы вымрут», - сообщает он.

Также Зубков объяснил, что проблемы с водой у парка начались еще два года назад, когда объем воды, поставляемый из Тайганского водохранилища, серьезно уменьшился. «Если нам повезет, может быть, мы дотянем до зимних дождей, и животных удастся спасти», - пишет он. Как сообщалось ранее, в парке «Тайган» во время крымского блэкаута погибли все тигрята белой тигрицы «Тигрюли», подаренной парку Юлией Тимошенко – они заболели из-за отсутствия отопления. Оккупационные власти полуострова обвинили в их гибели Зубкова, он, в свою очередь, – так называемого премьер-министра Крыма Аксенова. Сам Зубков считает, что оккупационные власти не оказывают помощь его парку из-за лично неприязни к нему. Он сообщает: «Пока мне понятно одно, что эти «гоблины» в Крымской власти решили любым путём уничтожить мои парки».

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