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Крымский Бандеровец сообщил о важных новостях Крыма

Крымский Бандеровец сообщил о важных новостях Крыма
Украинский журналист Крымский Бандеровец сегодня сообщил о важнейших событиях, произошедших на полуострове за день - об этом передает replyua.net.

Блогер сообщает, что сегодня в доме крымского татарина, активиста, Сулеймана Кадырова, произошел второй обыск. Все время проведения следственного действия мать активиста, 76-летнюю Айше Муединовну, держали под прицелом автомата и не давали ей передвигаться по собственному дому. В детстве женщина пережила депортацию крымских татар, проведенную Сталиным, недавно после долгих лет вернулась в Крым и не понимает, почему ей приходится терпеть такие горести в старости.

Пользователь социальной сети сообщил о том, что его мать не могла дождаться свой очереди у платежного терминала – перед ней стояла бесконечная очередь из молодых людей, который оплачивали очередную партию наркотиков через платежную систему Qiwi.

Крыский Бандеровце сообщает о том, что строителям и руководителям севастопольской ТЭС уже два месяца не платят заработную плату. Блогер подчеркивает, что это та самая ТЭС, с которой связана скандальная история о невыплате заработной платы рабочим из РФ, которым пришлось без денег чуть ли не пешком возвращаться домой в Россию.

Журналист пишет, что между селами Поповка и Штормовое вблизи Евпатории оккупационные власти вывозят песок. Пляжи стали намного ниже прежнего уровня, фактически, ведется промышленная заготовка песка. При этом растения просто уничтожаются.

Крымский Бандеровец сообщил о важных новостях Крыма

Блогер сообщает, что многие крымчане не удовлетворены налогом на капитальный ремонт, который придется платить, осознавая, что сам капитальный ремонт проведен никогда не будет. Жители полуострова попросили Гоблина Аксенова отстоять их интересы по этому поводу перед Кремлем. В Сарабузе Симферопольского района сегодня нет воды – отключение произошло внезапно, без предупреждения. Также пользователи социальных сетей сообщают, что на АЗС Сарабуза и Щелкино нет газа.

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