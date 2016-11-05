В России собрались решать экологические проблемы Крыма

Представители Центра мониторинга Общественного народного фронта представили программу оккупационным властям Крыма, касающуюся решения самых главных экологических проблем полуострова, передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу ОНФ.
По словам Владимира Гутенева, координатора центра, он призывает «власти» полуострова разрешить вопрос с вывозом мусора и принять территориальные схемы обращения с отходами во всех регионах полуострова и в Севастополе. Кроме того, Гутенев считает, что необходимо уделить внимание еще одной проблеме – застройке уникальных природных территорий региона. «Бухте Ласпи и Ай-Петринской яйле нужно дать статус охраняемой природной территории. Необходимо в этих зонах прекратить вырубку леса, предотвратить застройки и ускорить процесс демонтажа всех этих нелегальных построек, которые угрожают экологии Крыма», отметил координатор.
Напомним, что предложения по улучшению экологической обстановки на полуострове ОНФ предлагал еще в конце октября на форуме, проходившем в Ялте. Российский президент также принимал участие в этом форуме, когда в очередной раз посещал аннексированный полуостров, в связи с чем МИД Украины подало ноту протеста.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter