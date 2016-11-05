валюта
СпецтемаКінець ганебної ескадри: «Адмірала Кузнецова» вже тягнуть на буксирі

В России собрались решать экологические проблемы Крыма

В России собрались решать экологические проблемы Крыма
Представители Центра мониторинга Общественного народного фронта представили программу оккупационным властям Крыма, касающуюся решения самых главных экологических проблем полуострова, передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу ОНФ.

По словам Владимира Гутенева, координатора центра, он призывает «власти» полуострова разрешить вопрос с вывозом мусора и принять территориальные схемы обращения с отходами во всех регионах полуострова и в Севастополе. Кроме того, Гутенев считает, что необходимо уделить внимание еще одной проблеме – застройке уникальных природных территорий региона. «Бухте Ласпи и Ай-Петринской яйле нужно дать статус охраняемой природной территории. Необходимо в этих зонах прекратить вырубку леса, предотвратить застройки и ускорить процесс демонтажа всех этих нелегальных построек, которые угрожают экологии Крыма», отметил координатор.

Напомним, что предложения по улучшению экологической обстановки на полуострове ОНФ предлагал еще в конце октября на форуме, проходившем в Ялте. Российский президент также принимал участие в этом форуме, когда в очередной раз посещал аннексированный полуостров, в связи с чем МИД Украины подало ноту протеста.

Горячая тема: Німецька преса насміхається з нововстановленого пам’ятника Володимиру у Москві
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
04 ноя 2016
18296

Німецька преса насміхається з нововстановленого пам’ятника Володимиру у Москві

Оглядачі німецького видання Tageszeitung прокоментували встановлення у російській столиці пам’ятника Київському князю Володимиру Великому, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали

04 ноя 2016
11384

З’явилось фото із трюму скандального «Адмірала Кузнецова» - блогер

У мережі нарешті з’явились фото, на який зображено трюм (ангар) відомого на весь світ єдиного російського авіаносця «Адмірал Кузнецов». Блогер Олександр Коваленко не зміг залишитись осторонь такої


Свежие новости

Ситник запрошує НАЗК до НАБУ для роботи над е-деклараціями

Статистика злочинів у "ДНР" за 2016 рік - поліція

Тепер у Райніна буде дві справи

В Румынии произошло крупнейшее ДТП – десятки пострадавших

В НАБУ решили проверить некоторые декларации

Луценко чекає можливості притягнути Новинського до відповідальності

На Чернобыльской АЭС устанавливают вторую арку

Кого насправді переслідують у Криму - Amnesty International

6 ноября синоптики обещают +15 градусов в Украине

В России собрались решать экологические проблемы Крыма

На Київщині зафіксували випадки загибелі свиней через африканську чуму

Терористи "ЛНР" кажуть, що затримали представників підпілля "Азов"

«Эксперт: Путин подумал – русские не хуже украинцев и установил памятник князю Владимиру

В Киеве прикрыт нелегальный цех по производству пива

Питт отказался принимать условия Джоли

Следователь по делу Тимошенко загадочным образом стал богаче в несколько раз

США підтримують Україну та не буде вимагати виконання "Мінську" в односторонньому порядку

Киселев: утром 9 ноября мы все узнаем, а пока только наши догадки

Чому Україна досі постачає електроенергію бойовикам? - Черниш

Е-декларування заклало фундамент у боротьбі з корупцією - посол США

 Новости за день