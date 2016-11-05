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Тайганское водохранилище в Крыму погибло, и его не удастся восстановить

Тайганское водохранилище в Крыму погибло, и его не удастся восстановить
Олег Зубков, владелец парка львов «Тайган» в Крыму, заявил о том, что нет никаких надежд на то, что Тайганское водохранилище сможет когда-то восстановиться, информирует replyua.net со ссылкой на Крым. Реалии.

Зубков заявил, что вместо полноводного водоема осталось только мелководье, и качать оттуда воду технически невозможно. «Этот водоем чем-то похож на Аральское море, и при сложившейся ситуации водоем уже никогда не восстановится», подчеркнул владелец парка. Также он рассказал, что, когда только приступали к возведению «Тайгана», водохранилище было всего в нескольких десятках метров, и можно было часто встретить рыбаков, которые хвастались щедрым уловом – здесь водились крупные щуки, однако теперь в водоеме рыбы уже нет.

Напомним, что Тайганское водохранилище появилось в Крыму несколько десятилетий назад, и оно считалось одним из самых крупных на полуострове. О том, что водоем обмелел и больше напоминает маленькое озеро с островками, СМИ сообщали еще пару месяцев назад. Парк львов «Тайган» находится в Белогорске, в непосредственной близости от водохранилища.

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