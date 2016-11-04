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В крымских школах введут уроки военной подготовки

В крымских школах введут уроки военной подготовки
В «День народного единства», который сегодня отмечается в России, Александр Забара, являющийся главой общественного фонда «Самоорганизация в Крыму», заявил о том, что в российских и крымских школах снова необходимо ввести уроки начальной военной подготовки, которые были обязательными во времена Советского Союза.

Как информирует replyua.net со ссылкой на «Крым. Реалии», Забара подчеркнул, что несколько поколений, родившихся в СССР, прекрасно помнят такой предмет, как начальная военная подготовка. «Благодаря этому обязательному уроку в советских школах девушки и юноши еще во время учебы в школе знали о том, что такое военная подготовка. Именно с этого предмета должно начинаться воспитание патриотизма у крымских и российских детей», отметил Забара.

Также глава фонда подчеркнул, что ему кажется, что в Крыму у населения патриотизм намного ниже, чем во всех регионах РФ. «Сейчас в школах преподают бесполезные предметы, а военная подготовка отсутствует, и эту ситуацию нужно срочно менять», добавил Забара.

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