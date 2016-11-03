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Хозяин ялтинского зоопарка и парка «Тайган» не доволен "русским миром", - блогер

Хозяин ялтинского зоопарка и парка «Тайган» не доволен "русским миром", - блогер
Крымский Бандеровец пишет, что собственник сразу двух зоологических парков в Крыму Олег Зубков не доволен поведением крымских оккупационных властей. По его мнению, их решения необъективны и направлены против него для сведения личных счетов – об этом передает replyua.net.

Сегодня стало известно, что в отношении Зубко было принято несколько решений так называемой «Ветеринарной службы Крыма» о наложении на него административных взысканий в форме штрафов на общую сумму 500 000 тысяч рублей. Директор ялтинского зоопарка и парка львов «Тайган» прокомментировал эти решения так: «Эти очередные решения – не что иное, как личная месть главы ветслужбы Крыма Валерия Иванова. Поводы для этих административных взысканий и проверок надуманные, а сами штрафы необоснованно высокие». По словам общественного деятеля Галины Ломакиной, причиной для такой личной неприязни Иванова являются неоднократные обвинения Зубковым его в непрофессионализме.

Впервые отношения Зубко и Иванова испортились осенью прошлого года, когда Крым остался без украинского электричества. Из-за длительного отсутствия электроэнергии в «Тайгане» умерли тигрята белой тигрицы Тигрюли, подаренной парку Юлией Тимошенко. По словам Зубко, они умерли от инфекции, которая стала прогрессировать в условиях отсутствия отопления в их вольере. Иванов и Поклонская посчитали иначе, и обвинили Зубко в «ненадлежащих условиях содержания животных».

Горячая тема: Муждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?
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