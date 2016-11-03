валюта
СпецтемаПростые украинцы и депутаты требуют отстранить наркомана Добкина от работы в ВР – скандальное видео

Крымских татар, которые не отвечали на вопросы следователя, поместили в психушку

Крымских татар, которые не отвечали на вопросы следователя, поместили в психушку
Крымский Бандеровец сегодня сообщает о том, что шести крымским татарам, фигурирующим в так называемом «деле Хизб ут-Тахрир» грозит карательная психиатрия – оккупационные власти полуострова за отказ сотрудничать со следствием намерены поместить их в психиатрическую больницу – об этом передает replyua.net.

Сообщения об этом сегодня поступило от адвоката обвиняемых Эмиля Курбединова в связи с тем, что сегодня один из его подзащитных получил соответствующее уведомление от крымского подразделения Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Все фигуранты «дела Хизб ут-Тахрир», также именуемые «ялтинской группой» попали под следствие ФСБ только из-за того, что выразили свою поддержку Ильми Умерову. По словам адвоката, их, как и Умерова, поместят в психиатрический диспансер для поведения принудительной психиатрической экспертизы. Такое решение ФСБ было принято в связи с тем, что все шестеро крымских татар, якобы, вели себя неадекватно во время следствия, а именно – отказывались отвечать на вопросы следователей во время проведения допросов, хотя имеют на это полное право в соответствии с российским законодательством.

Горячая тема: Муждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
03 ноя 2016
34509

Муждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?

В Фейсбуке началась травля Матвея Ганапольского, и эта история набирает нешуточные обороты. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Айдер Муждабаев. По словам журналиста,


Свежие новости

Крымских татар, которые не отвечали на вопросы следователя, поместили в психушку

Суд отменил закон Пенсильвании о наблюдателях на выборах - хитрость Трампа не прошла

Страшні реалії православного «безпрєдєлу» в Росії

Їх там немає: у Сирії вже почали гинути помічники російських депутатів

Лидер ИГИЛ заявил, что они будут вести "великий джихад" до конца

Бельцерович розповів як варто оцінювати Гонтареву

Чергова світова ганьба російського ВПК – блогер

Оппозиция Венесуэлы выдвинула Мадуро ультиматум

Блогер показав ганебні фото з життя російської глибинки

Російський політолог розповіла як Заходу пощастило з Путіним

Грязные интриги в Большом театре продолжаются

Мексика подготовила план действий на случай "непредвиденных результатов" выборов в США

Палеонтологи виявили, що люди заселили Австралію раніше Європи і Азії

Кінець ганебної ескадри: «Адмірала Кузнецова» вже тягнуть на буксирі

Голлівудського пенсіонера Стівена Сігала, крім російського паспорта, ощасливили пенсією розміром п’ять тисяч рублів

Маразм міцнішав: у Росії звинуватили Україну в епідемії СНІДу

В мережі прокоментували кримінальне провадження щодо Новинського

Ляшко празднует свою маленькую годовщину – блогер

Луценко призначив нового прокурора Полтавської області

"Розмова-привид" схвилювала МЗС України та Киргизії

 Новости за день