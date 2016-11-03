Крымских татар, которые не отвечали на вопросы следователя, поместили в психушку

Крымский Бандеровец сегодня сообщает о том, что шести крымским татарам, фигурирующим в так называемом «деле Хизб ут-Тахрир» грозит карательная психиатрия – оккупационные власти полуострова за отказ сотрудничать со следствием намерены поместить их в психиатрическую больницу – об этом передает replyua.net.
Сообщения об этом сегодня поступило от адвоката обвиняемых Эмиля Курбединова в связи с тем, что сегодня один из его подзащитных получил соответствующее уведомление от крымского подразделения Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Все фигуранты «дела Хизб ут-Тахрир», также именуемые «ялтинской группой» попали под следствие ФСБ только из-за того, что выразили свою поддержку Ильми Умерову. По словам адвоката, их, как и Умерова, поместят в психиатрический диспансер для поведения принудительной психиатрической экспертизы. Такое решение ФСБ было принято в связи с тем, что все шестеро крымских татар, якобы, вели себя неадекватно во время следствия, а именно – отказывались отвечать на вопросы следователей во время проведения допросов, хотя имеют на это полное право в соответствии с российским законодательством.
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