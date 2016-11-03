Стельмах: крымчане снова проглотили путинские обещания

Благоденствие, обещанное Путиным всем крымчанам, обернулось для полуострова новыми проблемами – обезвоживание оросительных систем, санкции, плохая логистика, отсутствие инвестиций, деградация социальной инфраструктуры, однако Путин продолжает приезжать в Крым и раздавать обещания. Как информирует replyua.net, об этом для «Крым. Реалии» пишет Сергей Стельмах, политический обозреватель.
По его словам, незадолго до референдума крымчан накормили щедрыми обещаниями, и всех сомневающихся пытались убедить в том, что после присоединения к РФ в Крым толпой побегут бизнесмены из Москвы, люди получат новую работу с высокими зарплатами, и, если говорить правду, в такой идиллии крымчане прожили несколько месяцев. «Через несколько месяцев после аннексии жители полуострова ощутили прелести экономических санкций, а энергетическая и торговая блокада стали для Крыма контрольными выстрелами. Московские олигархи не спешили осваивать регион, и причина тому понятна – боялись санкций. За два с половиной года с момента присоединения федеральные власти и пальцем не пошевелили, чтобы решить проблемы», пишет Стельмах. По словам эксперта, плачевность ситуации признал даже Путин, который во время последней поездки заявил, что энергомост не сможет обеспечить электроэнергией весь Крым, и понадобится еще один магистральный газопровод, а также не меньше двух электростанций.
«Путин говорил о том, что проблемы пока не удается решить, и в конце 2016 году на полуостров придет газовая труба, которая устранит все неудобства. По словам Путина, кардинальные меры будут приниматься в ближайшие два года, и вот после этого Крым заживет. Однако последняя поездка российского президента на полуостров была очень блеклой и совершенно бесполезной. Многие представители российских СМИ почему-то не обратили внимания на одну важную вещь. Путин признал, что энергомост не имеет никакого отношения к устранению проблем с дефицитом электричества, поскольку на той же Кубани, откуда его собираются поставлять, также имеются проблемы, и этот регион еле-еле обеспечивает себя энергией. Тогда в Крыму начали расходовать газ, а когда на полуострове начался и дефицит газа, власти признали, что существует энергетический голод. Итог – энергомост является техническим и политическим фейком», отмечает обозреватель. Также он задается вопросом, почему Путин был вынужден перенести обещанные золотые горы для крымчан уже не на полтора, а на два года.
«Благоденствие снова было отложено. Ухудшения в российской экономике, санкции, рухнувшие цены на нефть сузили горизонты путинского планирования по улучшению. Почему-то теперь делается акцент на 2018 год, и нужно напомнить, что именно в 2018 году будет избран новый президент России. Путин, раздавая обещания на два года вперед, прекрасно знает, что к тому времени и политическая, и информационная обстановка станет в стране совсем другой», подчеркнул Стельмах.
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