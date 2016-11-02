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От России надо требовать создания крымскотатарской автономии, - Фейгин

От России надо требовать создания крымскотатарской автономии, - Фейгин
Адвокат Марк Фейгин в эфире Радио «Крым.Реалии» сегодня заявил, что международная общественность должна помочь татарскому населению Крыма отстаивать свои интересы на полуострове. По его словам, татарам должна быть предоставлена территориальная автономия в составе Российской Федерации – об этом передает replyua.net.

Фейгин подчеркнул, что признание за крымскими татарами прав на этнические территории, предоставление им территориальной автономии должны способствовать прекращению репрессий, проводимых против них оккупационными властями Крыма. По его мнению, другого пути отстоять права крымских татар на полуострове нет.

При этом Фейгин заявил, что он прекрасно понимает, что такие заявления и требования крымских татар будут противоречить украинской позиции в отношении Крыма. «Конечно же, для Украины это неприемлемо, потому что она не признает российский статус Крыма, однако как по-другому уберечь крымских татар от репрессий?», - отметил адвокат. Он добавил, что получение территориальной автономии в составе РФ татарами может происходить поэтапно: сначала они должны получить хотя бы национально-культурную автономию, а потом уже – территориальную.

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