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Довольные ялтинцы распускают слухи о трехкратном повышении тарифов на воду после Нового года

Довольные ялтинцы распускают слухи о трехкратном повышении тарифов на воду после Нового года
Крымский Бандеровец сегодня пишет, что жители полуострова в социальных сетях жалуются на то, что с 2017 года тарифы могут увеличиться в три раза. В то же время, проблемы с водоснабжением в Крыму только усиливаются – в одном из районов Крыма в связи этим было введено чрезвычайное положение – об этом информирует replyua.net.

В то время, как так называемый «премьер-министр Крыма» Сергей Аксенов заявляет, что в Крыму «проблем с водоснабжением нет», в Советском районе Крымского полуострова 17 октября была введена чрезвычайная ситуация природного характера. В селе Марково полностью отсутствует питьевая вода, в связи с чем, было принято постановление администрации Советского района о введении на этой территории чрезвычайной ситуации муниципального характера. Специальная комиссия на заседании установила, что во всех водозаборных сооружениях уровень воды установился ниже проектных отметок , поэтому чрезвычайное положение продлится до бурения новых скважин.

Блоген сообщает, что проблемы с водоснабжением в Крыму существуют и в других районах, но оккупационные власти полуострова решили построить в Симферополе аквапарк. Крымский Бандеровец пишет: «Симферопольцы!, Вашу воду выпьет новый аквапарк. Мы лишим город качественной воды, начнем сбрасывать в Салгир отходы». Несмотря на то, что в Крыму уже полностью пересохли два водохранилища, оккупанты хотят уничтожить еще одно – Салгир.

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