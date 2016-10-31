В Севастополе прошло общественное обсуждение судьбы зданий Украинской академии банковского дела

Как передает replyua.net со ссылкой на «Крым.Реалии», общественность Севастополя сегодня пыталась решить судьбу имущественного комплекса, ранее принадлежавшего Институту банковского дела Украинской академии банковского дела НБУ, расположенного в Гагаринском районе города.
Оккупационные власти города вынесли на обсуждения три возможных варианта дальнейшей судьбы зданий и имущества украинского института. Первый из них предусматривает, что в зданиях, ранее принадлежавших ВУЗу Национального банка Украины, будут располагаться так называемые «органы законодательной и исполнительной власти города». Второй – передачу имущества Севастопольскому госуниверситету. Третий – выделение имущества в пользование Черноморскому высшему военно-морскому училищу имени Нахимова.
Представители всех заинтересованных институций выступили с обоснованиями причин того, что имущественный комплекс необходимо передать именно им. В заключение глава так называемого «Заксобрания Севастополя» Екатерина Алтабаева заявила, что «судьба этого имущества будет решаться не в Севастополе», и что «она не зависит от мнения и желания жителей города, учебных заведений или его властных структур».
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