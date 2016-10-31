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Дело Сущенко кончится обменом на того, кто привлечен к уголовной ответственности в Украине – Фейгин

Дело Сущенко кончится обменом на того, кто привлечен к уголовной ответственности в Украине – Фейгин
Адвокат Марк Фейгин сегодня в эфире «112 Украина» о перспективах освобождения из-под стражи и возврата в Украину журналиста украинского СМИ Романа Сущенко, против которого сейчас ведется уголовное производство в РФ - об этом передает replyua.net.

Правозащитник заявил: «По моему мнению, уголовное дело против Сущенко может закончиться лишь его обменом на гражданина России, осужденного за совершение преступления на территории Украины – к этому все идет. Однако, это должен быть достаточно известный человек с понятным прошлым». Фейгин подчеркнул, что Россия позволит вернуть Сущенко на родину лишь в обмен на какого-нибудь шпиона или другого россиянина, привлеченного к уголовной ответственности в Украине, имеющего с Сущенко «равный социальный вес».

Напоминаем, что двадцать седьмого октября Московский городской суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для Сущенка, задержанного с подозрением в якобы совершенном шпионаже. Сам украинский журналист отрицает все обвинения. Сущенко находится под стражей в одном из московских СИЗО с 30 сентября.

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