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Введенский: поездка Путина новая, проблемы – старые

Введенский: поездка Путина новая, проблемы – старые
Путин снова приезжал в Крым, и его визит опять поставил аннексию Крыма на международную повестку дня, однако, несмотря на такие частые визиты российского президента, в Крыму ничего не меняется. Как сообщает replyua.net, об этом в блоге «Крым. Реалии» Андрей Введенский.

По словам журналиста, из визита Путина на полуостров в очередной раз устроили яркое пропагандистское шоу. «Коллаборационисты практически всех народностей от всего сердца поблагодарили главу РФ за те счастливые дни на полуострове, которые он им подарил больше двух лет назад. Путину задали, как всегда, множество вопросов об электрообеспечении Крыма и о сельском хозяйстве в регионе, однако президент уже по традиции отшучивался, используя для ответов свои коронные и веселые фразочки», пишет Введенский.

Журналист отмечает, что с визитом Путина в Крым появились и другие традиции – очередная нота протеста от МИД Украины, очередное игнорирование этой ноты протеста со стороны Кремля. Однако появилась и новая деталь, пишет Введенский, - на этот раз президент говорил более грубо, что наводит на самые разные мысли, в том числе и на то, что в его собственном мире наметились трудности.

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