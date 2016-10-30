Кремль хоче одягти на Крим ту ж саму сорочку, що й свого часу одягнув на Чечню і Дагестан – адвокат

У Криму продовжуються репресії. Днями було затримано кримських татарів, у яких нібито знайшли заборонену літературу. Про це, а також інші політичні розправи щодо кримських мусульман в ефірі «Громадського радіо» розповів кримський адвокат Еміль Курбедінов, передає replyua.net.
«Ми отримали інформацію про рейди в мечетях, про те, що були затримані імами, хтось і сам прийшов у ФСБ, але подробиці дізнаємося, коли повернемося до Криму і підемо до сімей цих імамів. Кажуть про участь в цих обшуках голови Духовного управління мусульман Криму Муфтія Еміралі Аблаєва. Я з цього приводу кажу так: Муфтій зробив свій вибір. У Росії муфтіяти – це інструмент не допомоги мусульманам, а інструмент тиску. Мені скаржилися ті, до кого приходила поліція, що перед ними трясли документом за підписом Муфтія. Я не знаю, за яких обставин він був підписаний, але факт в тому, що такий документ дійсно існує, і він був адресований спецслужбам. Це сталося після свят Курбан Байрам, коли нібито в той день хтось щось неправильно провів», – розповів Еміль Курбедінов.
За його словами, дуже вражає, як сильно налагоджена робота російських ЗМІ, журналісти приходять на кожне засідання суду з їжею і напоями, приходять на обшуки, нахабно себе поводять, задають провокативні запитання, насміхаються. Російська система діє таким чином, щоб кримськотатарських активістів пригнічувати різними способами, проти них постійно ведеться боротьба і залякування.
«Сьогодні можна провести паралелі в тому, що відбувається в Криму між Чечнею і Дагестаном. Я бачу, що ці паралелі дуже хочуть збудувати. Та людина, яка зараз очолює ФСБ Криму приїхала чи то з Башкортостану чи з Татарстану, де вела свого роду боротьбу. Цього чоловіка в Крим не дарма прислали, він генерал-лейтенант ФСБ. Так ось, він намагався приміряти цю сорочку на Крим, але прорахувався в багатьох моментах: і в менталітеті народу, і в тому, що люди на території Криму звикли говорити те, що думають. Я скажу більше, вирок і сама кримінальна справа по севастопольським дітям, один в один подібна справі по 25 людям з Татарстану, звинуваченим в участі в організації «Хізб ут-Тахрір». Таке відчуття, що слідчий просто прізвища прибрав, а так все одне і те ж», – зазначив адвокат.
Еміль Курбедінов, звернувшись до кримських татар, дав пораду, як вести себе під час обшуку. «Є кілька золотих правил, які повинні знати прості громадяни. Якщо до вас прийшли, ви повинні пам'ятати, що поруч з вами повинен бути адвокат. Ви повинні сповістити про це тих, хто до вас прийшов. Ви не повинні нічого підписувати, поки його поруч немає. Тому що ми бачимо у кримінальних справах, що політологи і будівельники можуть в одну мить опинитися терористами. Крім цього, беріть ручку, папір і записуйте, хто до вас прийшов. Порахуйте, скільки чоловік прийшло, нехай вони представляться. Якщо вам представляють постанову, читайте її голосно вголос, щоб і оточуючі запам'ятали і звернули увагу на те, що це за документ. Вимагайте проведення відеозйомки, бо це ваше право. І все, у чому вам відмовлять, ви повинні вписати в протокол. Напишіть, що ви з ним не згодні, будете оскаржувати і тільки тоді підписуйте. Ніяких пояснень давати не можна. А також не забувайте, що у вас є право мовчати і не свідчити проти себе і своєї сім'ї», – порадив адвокат.
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