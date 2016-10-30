Блогер: Крим – наш Східний Берлін

Блогер Олександр Коваленко розмірковує над долею окупованого Кримського півострова і над строками повернення на його територію української влади, - про це replyua.net інформує з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.
Так, за словами блогера, спочатку його обурили прогнози посла Сполучених штатів Америки в Україні про повернення Криму: навела приклад країн Балтії і зазначила, що навіть після п’ятдесяти років окупації вони знову отримали свою незалежність. Ймовірно, Держдеп США орієнтується на доволі повільні процеси в світовій історії. Слова посла підтвердив і координатор зовнішньополітичного відомства США з питань санкційної політики Деніел Фрід, який спрогнозував повернення окупованого півострова лише у довгостроковій перспективі. Тим не менш, поки на цьому півострові господарюватиме Росія – щодо нього діятимуть санкції.
Видно, що педалювати процеси ніхто не збирається і цілком можливо, що Крим у складі України побачать наші внуки, але тим не менш: коли це відбудеться, то стане дійсно епохальним явищем. І якщо Вам здається, що «непотопляємий авіаносець» Крим, нашпигований російськими військовими і переповнений колаборантами ніколи не віддадуть добровільно, згадайте Східний Берлін. Чим тоді все закінчилось? Виведенням армії і приниженням напівголодної держави. І, як наголошує блогер, заради такого видовища можна і почекати.
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