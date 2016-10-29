Росія відправила ще одне бойове судно до берегів Сирії

Російська Федерація з території окупованого Криму відправила бойовий корабель «Смітливий», який стоїть на озброєнні Чорноморського флоту Росії, до берегів Сирії. Про це сьогодні, 29-го жовтня, пише видання «Російська газета», передає replyua.net.
«Сторожовий бойовий корабель Чорноморського флоту Російської Федерації «Сметливый» під керівництвом капітана третього рангу Савченкова Сергія відправився з порту Севастополя по курсу на Босфор, до території Сирії», - зазначається у інформаційному листі. на борту корабля знаходиться антитерористична група, які представляють окрему бригаду морських піхотинців Чорноморського флоту Росії. Командиром групи призначено полковника Дмитра Ускова.
Росія хоче, щоб дане судно увійшло до оперативного сполучення воєнно-морського флоту РФ де буде діяти на протязі кількох місяців. «Смітливий» - останній діючий представник сімейства фрегатів 61-го проекту, яких за часи Радянського союзу було випущено приблизно 20 одиниць. У 1969 році даний корабель став на військову службу. Як відомо, наразі до берегів Сирії направляється група кораблів Чорноморського флоту РФ, серед яких один авіаносець «Адмірал Кузнєцов».
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