валюта
СпецтемаСеверному флоту РФ отказали в дозаправке в Испании | Посетите новый финансовый форум

Оккупационные власти Крыма наращивают репрессии

Оккупационные власти Крыма наращивают репрессии
Крымский Бандеровец отмечает, что сегодня оккупационные власти полуострова задержали активиста Алексея Шестаковича, протестующего против сфабрикованного процесса в отношении Александра Кольченко, а также провели обыск по месту его проживания – об этом передает replyua.net.

После задержания Шестакович был доставлен в так называемый «Центр по противодействию экстремизму» - такое сообщение появилось на странице самого задержанного в facebook. Он пишет: «Сегодня после обеда я пошел в магазин, а на выходе из него меня уже ждала полиция. Они задержали меня и посадили в свою машину. После чего мы все вместе сидели и ждали коллег этих сотрудников «правоохранительных органов» с решением суда о проведении обыска у меня дома. Я думал, что схожу в магазин всего за пару минут, поэтому оставил на плите вариться картошку – хорошо, что ничего не сгорело».

Шестакович заявил, что по прибытию «товарищей», ему зачитали решение суда и начали проведение обыска. «При этом понятых они привезли с собой. Для проведения обыска в моей небольшой квартире потребовалось аж восемь сотрудников!», - сообщает активист. Позднее Шестаковича заставили сдать анализ мочи, в которой якобы был обнаружен канабинол, однако в каком именно количестве в протоколе не уточнили. Шестакович добавляет, что у него изъяли два жестких диска с компьютера.

Горячая тема: Наливайченко: по телевизору показали не то, что должны были все увидеть
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
27 окт 2016
2120

Скільки росіян проти анексії Криму?

За минулий рік кількість громадян Російської Федерації, які протестують проти незаконної анексії Криму, дещо зросла. Про це сьогодні, 27-го жовтня, пише російське видання «Інтерфакс», посилаючись на

27 окт 2016
1489

Сазонов: США ламають сценарій Москви

Загрузнувши вчора в дискусіях про підвищення мінімальної зарплати українці пропустили дуже важливу подію. У Вашингтоні відбулася зустріч Арсенія Яценюка з Джозефом Байденом, за підсумками якої можна


Свежие новости

Оккупационные власти Крыма наращивают репрессии

Президент Египта обещал помиловать лиц, задержанных в связи с участием в демонстрациях

Племянники первой леди Венесуэлы пытались продать наркотики стоимостью в миллионы долларов, - США

Проблемы с е-декларациями возникли по вине хостинг-провайдера, - Корчак

Путін вирощує для себе ідеальний електорат – блогер

Жители украинской столицы недовольны переименованием улиц

Кох: Путіну тепер доведеться брати дитячі трупи на себе

Нацбанк снизил учетную ставку до 14% годовых

Путин намекнул Порошенко, что с его российским бизнесом могут начаться проблемы

Прибыли компании Twitter резко снизились

Західний експерт розповів до чого призведуть авантюри Путіна у стратегічному вимірі

Коллосальные прибыли корпорации Google обеспечивает YouTube

Іспанія поки лишається без прем’єр-міністра

Предприятие в Киевской области изготавливало поддельные медсредства

Український блогер дав жорстку відповідь Путіну за його згадки про «Липецьку фабрику»

Путин пообещал возобновить бомбардировки Алеппо

Санкції? – Ні, не чули: у Севастополі заявляють, що відновлять паромне сполучення з Туреччиною

Українське МЗС прокоментувало вторгнення чергового російського «гуманітарного конвою»

Путин: все обвинения США в адрес России - предвыборная истерия

Російського суддю вбили із-за скорочення пенсії

 Новости за день