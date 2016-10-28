Оккупационные власти Крыма наращивают репрессии

Крымский Бандеровец отмечает, что сегодня оккупационные власти полуострова задержали активиста Алексея Шестаковича, протестующего против сфабрикованного процесса в отношении Александра Кольченко, а также провели обыск по месту его проживания – об этом передает replyua.net.
После задержания Шестакович был доставлен в так называемый «Центр по противодействию экстремизму» - такое сообщение появилось на странице самого задержанного в facebook. Он пишет: «Сегодня после обеда я пошел в магазин, а на выходе из него меня уже ждала полиция. Они задержали меня и посадили в свою машину. После чего мы все вместе сидели и ждали коллег этих сотрудников «правоохранительных органов» с решением суда о проведении обыска у меня дома. Я думал, что схожу в магазин всего за пару минут, поэтому оставил на плите вариться картошку – хорошо, что ничего не сгорело».
Шестакович заявил, что по прибытию «товарищей», ему зачитали решение суда и начали проведение обыска. «При этом понятых они привезли с собой. Для проведения обыска в моей небольшой квартире потребовалось аж восемь сотрудников!», - сообщает активист. Позднее Шестаковича заставили сдать анализ мочи, в которой якобы был обнаружен канабинол, однако в каком именно количестве в протоколе не уточнили. Шестакович добавляет, что у него изъяли два жестких диска с компьютера.
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