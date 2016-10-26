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"Севастопольский суд" отказал в отмене запрета на проведение гей-парада

"Севастопольский суд" отказал в отмене запрета на проведение гей-парада
«Крым.Реалии» пишет, что крымский суд, подконтрольный оккупационным властям, отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на запрет проведения в городе гей-парада – об этом передает replyua.net.

Пресс-центретак называемого «Севастопольского городского суда» заявила, что в жалобе организаторам акции было отказано, судебное решение вступило в законную силу и обжалованию не подлежит. Мероприятие должно было состояться в начале мая текущего года. Участники планируемой акции обратились к оккупационным властям города за получением разрешения на проведения в Севастополе гей-парада и митинга с призывом легализировать однополые браки в Российской Федерации. Оккупационные власти Севастополя запретили проводить это мероприятие, мотивируя отказ тем, что участники парада хотели пройти по улицам, на которых находятся детские сады, школы и другие учреждения.

Организаторы попытались обжаловать отказ в суд, ссылаясь на нормы международно-правовых договоров и их право на проведение собраний и митингов, закрепленное в Конституции РФ, однако судебный орган оккупированного Крыма отказал в удовлетворении иска.

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