В Крыму появились конфеты, посвященные "вежливым людям"

Сайт «15 минут» сообщает о том, что в Крыму появились новые конфеты, посвященные «вежливым людям», весной 2014 года захватившим полуостров и заставившим всех крымчан проголосовать за «присоединение Крыма к России» под прицелом - об этом передает replyua.net.
Одна из жительниц Симферополя на своей странице в facebook сообщила о том, что на полуострове стали производить и продавать два вида конфет. Первый называется «Вежливые конфеты», второй – «Путятешна». Оба вида кондитерских изделий непрозрачно намекают на любовь крымчан к Путину и его «зеленым человечкам», захватившим два с половиной года назад Крымский полуостров. Как уверяла женщину продавщица, конфеты очень вкусные, «красногвардейские». Крымская татарка Гальнара Асанова-Мамбетова не купила бы их, если бы сразу поняла, что изображено на их обертке - она заметила это только когда пришла домой.
Напоминаем, что летом текущего года в Бахчисарайском парке миниатюр был установлен памятник «вежливым людям». Он имеет вид российского солдата с котом в руках. Поддерживающие крымских властей активисты сейчас ведут сбор средств на установку в Крыму памятника Владимиру Путину.
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