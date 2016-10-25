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В Крыму проблемы с теплоснабжением и электроснабжением

В Крыму проблемы с теплоснабжением и электроснабжением
Крымский Бандеровец сообщает, что в Крыму все также продолжаются проблемы с базовыми благами цивилизации – отоплением в жилых домах и электроснабжением. В этот раз пострадали жители Ялты и Белогорского района – об этом передает replyua.net.

Многие ялтинцы жалуются в социальных сетях на холодные батареи, хотя оккупационные власти обещали включить отопление в городе сегодня. Они пишут: «Да, Ялта – южный курортный город, но уже конец октября! В квартире холодно и сыро, постиранные вещи не сохнут, начинает появляться плесень». В другом сообщении указывается: «Вот и наступило двадцать четвертое октября, а отопления все нет! Кому-то уже повезло? Отзовитесь!», в комментариях к которому никто отоплением в квартирах Ялты не похвастался.

Как сообщалось ранее, 19 октября так называемый «премьер-министр Крыма» Сергей Аксенов пообещал, что с электроснабжением полуострова проблем не будет, однако крымчан это не утешило – в Белогорском районе оккупационные власти перешли на графики подачи электроэнергии по шесть часов в сутки – всего три часа утром и три часа вечером. Несмотря на такое низкое качество услуг, стоимость электроэнергии будет повышаться каждый пол года на пятнадцать процентов – об этом оккупанты заявили сегодня.

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