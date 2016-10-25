В крымской тюрьме уже два года незаконно держат жителя Ивано-Франковска

Крымский Бандеровец сегодня сообщает о том, что в крымской тюрьме с марта 2014 года незаконно содержится житель Ивано-Франковска. Он был задержан два года назад силами так называемой «самообороны» полуострова якобы за попытку выстрелить в «гоблинцев». Блогер отмечает, что Николая Шиптура неоднократно пытали, причем это делали коллективно – об этом передает replyua.net.
Житель Ивано-Франковска был активным участником «Революции Достоинства», а в марте 2014 года отправился в Крым, чтобы поучаствовать в акции 200-летия Тараса Шевченко. При себе у него было огнестрельное оружие, однако он не стрелял ни в одного человека и, тем более, никого не ранил. «Следствие» по дело Шиптура установило, что он якобы пытался застрелить «представителей крымской самообороны», однако на самом деле он спасался от погони и стрелял лишь в воздух. Когда его догнали, начали бить вдесятером – ломали пальцы, били ногами и руками, поражали электрошокером. За свои действия Шиптур поплатился девятью годами лишения свободы за якобы «покушение на убийство». Фактически, Шиптур находится в тюрьме на оккупированном полуострове уже более 1,5 года.
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