В Крым прибыла немецкая делегация

Около двадцати немецких бизнесменов, политиков и депутатов сегодня прибыли в аннексированный Крым, информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости, и об этом рассказал Юрий Гемпель, глава немецкой национально-культурной автономии Крыма.
Как стало известно, делегация состоит из двадцати человек, и они пробудут на полуострове до 28 октября. По словам Гемпеля, один приехавший в Крым предприниматель родился и живет в Германии, поставляет сельскохозяйственную технику, двое других бизнесменов также родились в Германии, однако сейчас живут в Норвегии, и они оба занимаются бизнесом, связанным со строительством мостов и дорог. Также Гемпель отметил, что все остальные члены делегации – это немецкие общественные деятели, действующие депутаты и политики.
Визит делегации в оккупированный Крым состоялся в рамках проекта народной дипломатии, и одной из главных целей поездки будут переговоры с Владимиром Константиновым, «главой парламента Крыма». Напомним, что ранее в Крыму побывала делегация из Италии, против которой могут ввести санкции – МИД Украины собирается обратиться с такой просьбой к группе дружбы в Конгрессе США.
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