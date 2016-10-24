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В Крым прибыла немецкая делегация

В Крым прибыла немецкая делегация
Около двадцати немецких бизнесменов, политиков и депутатов сегодня прибыли в аннексированный Крым, информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости, и об этом рассказал Юрий Гемпель, глава немецкой национально-культурной автономии Крыма.

Как стало известно, делегация состоит из двадцати человек, и они пробудут на полуострове до 28 октября. По словам Гемпеля, один приехавший в Крым предприниматель родился и живет в Германии, поставляет сельскохозяйственную технику, двое других бизнесменов также родились в Германии, однако сейчас живут в Норвегии, и они оба занимаются бизнесом, связанным со строительством мостов и дорог. Также Гемпель отметил, что все остальные члены делегации – это немецкие общественные деятели, действующие депутаты и политики.

Визит делегации в оккупированный Крым состоялся в рамках проекта народной дипломатии, и одной из главных целей поездки будут переговоры с Владимиром Константиновым, «главой парламента Крыма». Напомним, что ранее в Крыму побывала делегация из Италии, против которой могут ввести санкции – МИД Украины собирается обратиться с такой просьбой к группе дружбы в Конгрессе США.

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