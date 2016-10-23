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Пресной воды в Крыму все меньше, оккупанты пытаются убедить крымчан в обратном

Пресной воды в Крыму все меньше, оккупанты пытаются убедить крымчан в обратном
Крымский Бандеровец сообщает, что в аннексированном Крыму проблемы с пресной водой продолжают усугубляться – водохранилища мелеют, реки пересыхают, а в некоторых населенных пунктах жители получают воду по жесткому графику, в течение всего нескольких часов в день. Тем временем оккупационные власти заявляют об обратном - об этом передает replyua.net.

Так называемый «председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым» сегодня в эфире одной из радиостанций Крыма заявил, что «на полуострове нет проблем с водоснабжением, как и с запасами пресной воды». В то же время он добавил, что «режимы использования водных хранилищ Крыма меняются каждый месяц – все зависит от наполняемости» и что они «ждут дождей», которые на полуострове не выпадали уже давно.

Игорь Вайль заверил крымчан, получающих воду почасово, что «водоснабжение производится бесперебойно и круглосуточно, потому что во всех водохранилищах полуострова находится необходимый объем воды». По его словам, «этих запасов хватит до середины следующего года». Он добавил, что дополнительным источником пресной воды на полуострове являются подземные воды, из которых в течение последних месяцев активно выкачивается вода. Как известно, такие действия грозят превращением Крыма в солончаковую пустыню.

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