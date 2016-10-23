Наступний раунд судилища над Чийгозом відбудеться в понеділок

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Як наголосив очільник Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв, наступне судове засідання у справі Ахтема Чигойза відбудеться завтра, двадцять четвертого жовтня 2016 року, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Радіо Свобода».Так, відповідну інформацію Смедляєв оприлюднив на своїй сторінці в Фейсбук. За його словами, чергове судове слухання проти заступника очільника Меджлісу киримли відбудеться вже завтра у «Верховному суді» окупованого Криму. Раніше захисник Чийгоза Микола Полозов зазначав, що двоє потерпілих по справі не підтвердили, що бачили його підзахисного двадцять шостого лютого 2014 року.Нагадаємо, заступнику очільника Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу інкримінують участь у мітингу на захист територіальної цілісності України, який відбувся двадцять шостого лютого 2014 року поблизу будівлі Верховної Ради Криму. Ця кількатисячна демонстрація була кваліфікована російськими правоохоронцями як масові заворушення. Зовнішньополітичне відомство України неодноразово заявляло протести з приводу незаконного притягнення до відповідальності Чийгоза, а також зверталось до міжнародного співтовариства аби останнє чинило тиск на Російську Федерацію.