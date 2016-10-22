В оккупированном Крыму за 2016 год возбудили 234 уголовных дела о коррупции

Как передает replyua.net со ссылкой на «15 минут», оккупационными правоохранительными органами полуострова с начала текущего года были возбуждены более восьмидесяти уголовных дел, связанных с взяточничеством. Всего в текущем году так называемые «прокуратуры Крыма» завели более 234 уголовных дел о коррупционных деяниях.
Сообщение об этом было размещено сегодня на сайте так называемой «Прокуратуры Крыма». Ведомство заявляет, что взяточникам на территории полуострова удалось получить более семи миллионов рублей неправомерной выгоды, а среднестатистическая взятка составляет около 140 тысяч рублей. Также чиновники оккупационного органа отметили, что большинство этих коррупционных деяний были сопряжены со злоупотреблением должностными полномочиями. Расследования многих уголовных дел еще ведутся, однако в отношении 90 задержанных уже вынесены обвинительные приговоры. В качестве наказания в большинстве случаев суд избрал лишение свободы и конфискацию имущества. В так называемой «Прокуратуре Крыма» подчеркнули, что большинство осужденных во время получения взятки являлись сотрудниками местных органов власти. В их числе врачи, следователи, депутаты и другие должностные лица.
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