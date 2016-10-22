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В оккупированном Крыму за 2016 год возбудили 234 уголовных дела о коррупции

В оккупированном Крыму за 2016 год возбудили 234 уголовных дела о коррупции
Как передает replyua.net со ссылкой на «15 минут», оккупационными правоохранительными органами полуострова с начала текущего года были возбуждены более восьмидесяти уголовных дел, связанных с взяточничеством. Всего в текущем году так называемые «прокуратуры Крыма» завели более 234 уголовных дел о коррупционных деяниях.

Сообщение об этом было размещено сегодня на сайте так называемой «Прокуратуры Крыма». Ведомство заявляет, что взяточникам на территории полуострова удалось получить более семи миллионов рублей неправомерной выгоды, а среднестатистическая взятка составляет около 140 тысяч рублей. Также чиновники оккупационного органа отметили, что большинство этих коррупционных деяний были сопряжены со злоупотреблением должностными полномочиями. Расследования многих уголовных дел еще ведутся, однако в отношении 90 задержанных уже вынесены обвинительные приговоры. В качестве наказания в большинстве случаев суд избрал лишение свободы и конфискацию имущества. В так называемой «Прокуратуре Крыма» подчеркнули, что большинство осужденных во время получения взятки являлись сотрудниками местных органов власти. В их числе врачи, следователи, депутаты и другие должностные лица.

Горячая тема: Нусс: Порошенко перешел на другой тон в разговорах с агрессором
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22 окт 2016
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Нусс: Порошенко перешел на другой тон в разговорах с агрессором

На берлинских переговорах Петр Порошенко, будучи очень раздраженным, бросил Путину фразу: «Ты просто стрелять перестань», и тон главы украинского государства свидетельствует о многом. Как информирует


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