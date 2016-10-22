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В Крыму построят "Космопарк"

В Крыму построят "Космопарк"
Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Крым.Реалии», оккупационные власти Крымского полуострова все же решили построить в Крыму музей, посвященный истории космонавтики, а также детский Космопарк. Созданием музея будет заниматься специальная рабочая группа, а находиться он будет в Евпатории.

По мнению оккупационных властей, Музей истории космонавтики должен обеспечить реализацию конституционных прав граждан РФ на доступ к культурным ценностям, связанным с освоением космоса. По словам заместителя так называемого «министра культуры Крыма» Татьяны Манежиной, в экспозициях этого музея будут сочетаться технология, наука и развлечения, благодаря чему этот музей станет для оккупированного полуострова уникальным туристическим продуктом.

Напоминаем, что первые заявления о создании такого музея на территории оккупированного Крыма появились в июне текущего года, тогда речь шла об интерактивном детском космопарке. В состав комплекса должны войти также планетарий, обсерватория, кинотеатр и специальный центр по подготовке «юных космонавтов».

Горячая тема: Нусс: Порошенко перешел на другой тон в разговорах с агрессором
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22 окт 2016
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Нусс: Порошенко перешел на другой тон в разговорах с агрессором

На берлинских переговорах Петр Порошенко, будучи очень раздраженным, бросил Путину фразу: «Ты просто стрелять перестань», и тон главы украинского государства свидетельствует о многом. Как информирует


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