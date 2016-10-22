Севастополь превратился в мусорную свалку - "депутат"

Сайт «15 минут» сообщает, что Севастополь утопает в мусоре – об этом сегодня заявил так называемый «депутат Заксобрания Севастополя». По его словам, ни один нормативный акт, принятый местными оккупационными властями в отношении санитарной уборки города, не выполняется – об этом сообщает replyua.net.
Илья Журавлев заявил, что летом текущего года оккупационными властями Севастополя были разработаны схемы и нормативные документы, предусматривающие очистку территорий от мусора. Проблема бытовых отходов встала острее всего в июле, когда на полуостров стало пребывать больше туристов из РФ, которые везде оставляли за собой горы мусора, вывозить который оказалось некому. Оккупационные власти города разработали план санитарной очистки, однако договоры с предприятиями по вывозу ТБО в соответствии с ним заключены лишь на пятьдесят процентов.
Кроме того, сами предприниматели города не обслуживают санитарные зоны своих объектов, таким образом, в Севастополе горы мусора скапливаются не только во дворах многоквартирных домов, но в общественных местах. Жителям спальных районов приходится выбрасывать свой мусор в маленькие урны вблизи магазинов и других заведений, которые не в состоянии обеспечить вывоз этих отходов. «Депутат» подчеркнул, что не работают нормально не только предприятия, которые должны обеспечивать вывоз мусора, но и государственные структуры, контролирующие их работу.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter