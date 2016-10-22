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Севастополь превратился в мусорную свалку - "депутат"

Севастополь превратился в мусорную свалку - "депутат"
Сайт «15 минут» сообщает, что Севастополь утопает в мусоре – об этом сегодня заявил так называемый «депутат Заксобрания Севастополя». По его словам, ни один нормативный акт, принятый местными оккупационными властями в отношении санитарной уборки города, не выполняется – об этом сообщает replyua.net.

Илья Журавлев заявил, что летом текущего года оккупационными властями Севастополя были разработаны схемы и нормативные документы, предусматривающие очистку территорий от мусора. Проблема бытовых отходов встала острее всего в июле, когда на полуостров стало пребывать больше туристов из РФ, которые везде оставляли за собой горы мусора, вывозить который оказалось некому. Оккупационные власти города разработали план санитарной очистки, однако договоры с предприятиями по вывозу ТБО в соответствии с ним заключены лишь на пятьдесят процентов.

Кроме того, сами предприниматели города не обслуживают санитарные зоны своих объектов, таким образом, в Севастополе горы мусора скапливаются не только во дворах многоквартирных домов, но в общественных местах. Жителям спальных районов приходится выбрасывать свой мусор в маленькие урны вблизи магазинов и других заведений, которые не в состоянии обеспечить вывоз этих отходов. «Депутат» подчеркнул, что не работают нормально не только предприятия, которые должны обеспечивать вывоз мусора, но и государственные структуры, контролирующие их работу.

Горячая тема: Нусс: Порошенко перешел на другой тон в разговорах с агрессором
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Важное за день
22 окт 2016
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Нусс: Порошенко перешел на другой тон в разговорах с агрессором

На берлинских переговорах Петр Порошенко, будучи очень раздраженным, бросил Путину фразу: «Ты просто стрелять перестань», и тон главы украинского государства свидетельствует о многом. Как информирует


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