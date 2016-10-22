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В Керчи не работает мобильная связь

В Керчи не работает мобильная связь
Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Крым.Реалии», в оккупированном Крыму продолжаются проблемы с мобильной связью. В этот раз жалобы поступают от жителей Керчи – на экранах их телефонов видно лишь сообщение о том, что вызовы запрещены из-за настроек доступа.

Основной бренд мобильной связи, работающий в аннексированном Крыму – WinMobile, принадлежит компании «КТК Телеком». Представители компании заверяют, что никаких проблем со связью нет, однако это пользователей в Керчи не утешает. Представители другого мобильного оператора, «МТС», заявили, что проблемы, вероятнее всего, связаны с работой базовых станций, обслуживающихся компанией «К-Телеком», однако журналистам с ней связаться не удалось.

Напоминаем, что ранее компания «МТС» заявляла, что не планирует более работать в аннексированном Крыму, как и другие российские мобильные операторы – «Мегафон» и «Билайн». Эти решения связаны не с их политической позицией, а с нежеланием попасть под действие международных санкций – многие российские компании, имеющие высокую репутацию за пределами России, не желают с ней расставаться.

Горячая тема: В ближайшие дни Крым останется без электроэнергии и транспортного сообщения с РФ
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