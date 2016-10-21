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В ближайшие дни Крым останется без электроэнергии и транспортного сообщения с РФ

В ближайшие дни Крым останется без электроэнергии и транспортного сообщения с РФ
Как сообщают крымские СМИ, в течение ближайших трех дней в Крыму может прекратить работу Керченская переправа, а также Керченские энергомост – об этом передает replyua.net.

«Крым.Реалгии» сообщает, что с 23 до 26 октября в связи с плохим прогнозом погоды паромная переправа, соединяются оккупированный полуостров с Российской Федерацией может прекратить свою работу. В случае, если прогноз не оправдается, паромная переправа будет работать в обычном режиме. Как известно, в прошедший понедельник переправа также не работала из-за сильного ветра. Сейчас паромная переправа – единственная наземная транспортная ветка, соединяющая Крым с Россией. Также из Крыма в Россию можно добраться на самолете, однако с июля текущего года вылеты в нем постоянно отменяют и задерживают.

В Бахчисарайскую администрацию сегодня поступил документ, что в ближайшее время – с 22 по 23 октября на Керченском энергомосту будут проводиться плановые ремонтные работы, в связи с чем он будет полностью отключен. Как известно, мощности этого объекта хватает Крыму на 80%, а значит полуостров фактически сутки будет без электропитания. Как известно, переход снабжения Крыма на российский энергомост произошел поэтапно в течение года – последнюю ветку запустили в марте 2016 года.

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