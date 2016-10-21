Крим так і не став частиною РФ – політолог



Політичний оглядач Сергій Стельмах аналізує останню заяву «спікера» парламенту окупованого Криму і робить з них парадоксальний висновок, - про це replyua.net інформує з посиланням на «



Так, за словами оглядача, за останні два з половиною роки Кримський парламент прийняв низку дивних нормативних актів, а його члени озвучили ряд беззмістовних заяв. Остання з них була присвячена російському терористу Арсенію Павлову, більше відомому як Моторола. Поминаючи його, «спікер» нелегітимного парламенту окупованого півострова Володимир Константинов вкотре звинувачував «українських фашистів в Києві». Ця заява Константинова виглядає як пародія на серпневі погрози Путіна у зв’язку з так званою «українською ДРГ» у Криму – тоді російський президент теж називав Україну державою-терористом і відмовлявся сідати за стіл переговорів із представниками Києва. Тим не менш, зустріч Путіна з Порошенком у Берліні нещодавно відбулась.



Як наголошує оглядач, доволі важко уявити щоб з такими заявами виступав губернатор Ростовської області чи парламент Татарстану – вони займаються внутрішніми справами. А тому активність Константинова – ще один доказ того, що Крим так і не став частиною РФ. Його не інтегрують до складу держави, бо основна мета захоплення півострова – тиск на Україну. І кримський «спікер», хоч і змінив громадянство, залишися по суті своїй українським провінційним чиновником, - підсумовує оглядач.



Горячая тема: Савченко хочет, чтобы Порошенко извинился перед Януковичем Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Політичний оглядач Сергій Стельмах аналізує останню заяву «спікера» парламенту окупованого Криму і робить з них парадоксальний висновок, - про це replyua.net інформує з посиланням на « Крим .Реалії».Так, за словами оглядача, за останні два з половиною роки Кримський парламент прийняв низку дивних нормативних актів, а його члени озвучили ряд беззмістовних заяв. Остання з них була присвячена російському терористу Арсенію Павлову, більше відомому як Моторола. Поминаючи його, «спікер» нелегітимного парламенту окупованого півострова Володимир Константинов вкотре звинувачував «українських фашистів в Києві». Ця заява Константинова виглядає як пародія на серпневі погрози Путіна у зв’язку з так званою «українською ДРГ» у Криму – тоді російський президент теж називав Україну державою-терористом і відмовлявся сідати за стіл переговорів із представниками Києва. Тим не менш, зустріч Путіна з Порошенком у Берліні нещодавно відбулась.Як наголошує оглядач, доволі важко уявити щоб з такими заявами виступав губернатор Ростовської області чи парламент Татарстану – вони займаються внутрішніми справами. А тому активність Константинова – ще один доказ того, що Крим так і не став частиною РФ. Його не інтегрують до складу держави, бо основна мета захоплення півострова – тиск на Україну. І кримський «спікер», хоч і змінив громадянство, залишися по суті своїй українським провінційним чиновником, - підсумовує оглядач.